Жителя Чебоксар, который выложил в интернет порно-фото знакомой, отправят в психбольницу

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:05:59+03:00

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30-летний житель Чебоксар познакомился в соцсетях с женщиной. Во время переписки он получил ее интимные фотографии. Через некоторое время отношение мужчины к знакомой испортились. Причем настолько, что он выложил на один из интернет-сайтов те самые интимные фотографии.

В итоге в отношении чебоксарца за это возбудили уголовное дело по двум статьям: «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» и «распространение и публичная демонстрация порнографических материалов».

Но в итоге суд его не стал наказывать. Дело в том, что Фемида на основании проведенной экспертизы пришла к выводу, что мужчина невменяем.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый не мог и не может осознавать опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства. Так как мужчина представляет опасность для окружающих, суд постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU