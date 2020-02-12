2020-02-12T11:11:06+03:00
Происшествия

В Татарстане 33-летняя многодетная мать с сожителем истязала четверых детей, в том числе младенца

На подозрительный шум из их квартиры соседи вызывали полицейских
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Детей, по версии следствия, истязала родна мать и ее сожительДетей, по версии следствия, истязала родна мать и ее сожитель
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах соседи 33-летней женщины обратились в правоохранительные органы после того, как с декабря 2019 года стали часто слышать крики из квартиры. Плакали дети - 15-ти, 12-ти и семи лет, а также малыш, которому едва исполнилось полгода. В этой квартире проживала многодетная мать вместе со своим 25-летним сожителем.

Детей из семьи изъяли, трех старших передали родному отцу, который проживал отдельно. Младший ребенок находится в детской больнице.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следствие полагает, что мать и ее сожитель без причины систематически истязали детей. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24