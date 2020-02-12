В Татарстане 33-летняя многодетная мать с сожителем истязала четверых детей, в том числе младенца

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:11:06+03:00

Детей, по версии следствия, истязала родна мать и ее сожитель

На подозрительный шум из их квартиры соседи вызывали полицейских

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В Набережных Челнах соседи 33-летней женщины обратились в правоохранительные органы после того, как с декабря 2019 года стали часто слышать крики из квартиры. Плакали дети - 15-ти, 12-ти и семи лет, а также малыш, которому едва исполнилось полгода. В этой квартире проживала многодетная мать вместе со своим 25-летним сожителем.

Детей из семьи изъяли, трех старших передали родному отцу, который проживал отдельно. Младший ребенок находится в детской больнице.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следствие полагает, что мать и ее сожитель без причины систематически истязали детей. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU