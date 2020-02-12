13 февраля в Казани без света останутся жители четырех районов

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:55:51+03:00

Электричества не будет в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах города. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В четверг, 13 февраля, электричества не будет в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах Казани. Причина – плановый ремонт на сетях и техобслуживание оборудования.

Так, с 8.00 до 18.00 свет отключат в домах на улице Абая Кунанбаева. В это же время электричества не будет в домах поселка Борисково по улицам Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Техническая, а также поселка Салмачи по улицам 2-я Центральная, Атнинская, Камышлы, Раздольный, Центральная и Черноплодная.

На этот же период времени обесточат дома поселка Вишневка, расположенные на улицах Акчарлак, Балачак, Бархатному переулку, улицам Береговая, Васильковая, Встречному переулку, улице Гульбакча, Дальнему переулку, улицам Звездопадная, Красивая, Луговая, переулкам Малый и Мизгел, улицам Пестречинская, Поднебесная, Радостному переулку, улицам Салмачинская, Тамчы, Тау Буе, переулку Тукранбаш, улице Усердная, переулку Хозур.

Также с 8.00 до 17.00 электричество отключат в домах №10, 10а, 12, 12а, 12б, 14 и 16 на улице Гагарина, домах №15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 и 28 на улице Октябрьская. Кроме того, в список попал детский сад №250 (Октябрьская, 17а).

Тогда же света не будет и в домах поселка Вознесенское по 7-му Ноксинскому переулку и улице Камская, в поселке Новая Вишневка – по улицам Алексеевская, Алмачуар, Долгая, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Счастливая, Таллык, Чирямле, Эмет, Юмарт, Яшьлек, в поселке Привольный – по улицам Жилякле, Ореховая, Уракчи, Чэчэк.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 без электричества останутся жители домов №2 на улице Нежметдинова, №3 и 4 на улице Рахлина, а также в поселке Константиновка - ул.Зеленая, 2, 87.

ИСТОЧНИК KP.RU