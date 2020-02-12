В Казани на спортивных объектах установят видеокамеры почти на 12 миллионов рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:51:39+03:00

Часть из них будет распознавать лица посетителей

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На спортивных объектах Казани установят видеокамеры. На это из бюджета города будет выделено 11 980 500 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, около 400 видеокамер будут установлены на 15 объектах. При этом 15 видеокамер будут иметь более высокое разрешение и смогут распознавать лица посетителей.

Отметим, что видеослежение необходимо для обеспечения безопасности людей и профилактики, предупреждения, раскрытия преступлений.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU