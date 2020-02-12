В Казани нашли живой пропавшую неделю назад Елену Никитину
Женщина перестала выходить на связь с близкими 5 февраля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В среду, 12 февраля, в Казани завершились поиски 42-летней Елены Никитиной. Женщина, которая перестала выходить на связь 5 числа, найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Где Елена находилась неделю, и при каких обстоятельствах она была найдена, волонтеры не сообщают. Сейчас она находится с родными.
Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска, которая пропала 16 января текущего года, и 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов, который пропал 20 января.
ИСТОЧНИК KP.RU