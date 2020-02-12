В Казани нашли живой пропавшую неделю назад Елену Никитину

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:29:48+03:00

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В среду, 12 февраля, в Казани завершились поиски 42-летней Елены Никитиной. Женщина, которая перестала выходить на связь 5 числа, найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где Елена находилась неделю, и при каких обстоятельствах она была найдена, волонтеры не сообщают. Сейчас она находится с родными.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска, которая пропала 16 января текущего года, и 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов, который пропал 20 января.

ИСТОЧНИК KP.RU