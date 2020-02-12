Йошкаролинец надругался над 11-летней школьницей возле магазина

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:08:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление произошло 23 августа 2019 года в столице Марий Эл возле одного из магазинов. Там ожидала возвращения мамы из торгового центра 11-летняя школьница. Девочка осталась на улице вместе с коляской, в которой находился маленткий ребенок.

В какой-то момент к школьнице подашел 33-летний мужчина. Он начал трогать ее через одежду.

Напавшего на девочку мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело "Иные действия сексуального характера, с применением насилия, а также с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

- По решению суда осужденому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU