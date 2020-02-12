В Казани разыскивают водителей, скрывшихся с места аварий

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:40:04+03:00

В этих ДТП пострадали люди

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В понедельник, 10 февраля, сразу два водителя скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, где пострадали люди.

Одна из аварий произошла в 13.00 напротив дома №39 по улице Закиева в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, в салоне автобуса упала 58-летняя пассажирка. Вместо того, чтобы вызвать на место происшествия "скорую", водитель скрылся. Женщина получила травму грудной клетки.

В 17.30 напротив дома № 54/4 по улице Гвардейской в Советском районе столицы Татарстана в салоне трамвая упал 38-летний пассажир. Высадив пострадавшего, водитель с места аварии скрылся.

- В результате ДТП пострадавший получил рану левой брови.лица, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU