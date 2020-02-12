Казанский планетарий приглашает влюбленных посмотреть на звезды

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:23:56+03:00

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В день всех влюбленных - 14 февраля, планетарий Казанского федерального университета имени Алексея Леонова приглашает всех на показ сферического фильма. В этот особенный день для влюбленных пар пройдет показ сферического фильма, музыкальное трио "Белое солнце" исполнит песни из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, ZAZ и других французских певцов.

- Чувственный и выразительный голос солистки в сопровождении завораживающей музыки погрузит в удивительный мир французской лирики и увлечет в фантастическое путешествие к звезде по имени Любовь, - сообщили в пресс-службе КФУ. - В это время на куполе Планетария будет происходить космическое действо.

Для тех, кто решит отпраздновать День всех влюбленных в планетарии, напомним, что встреча состоится в 19.30. В этот день посетителей ждут также космическая викторина, увлекательные игры, ребусы, призы, подарки, розыгрыш подарочного сертификата на посещение Планетария КФУ, сферический фильм "Солнце".

ИСТОЧНИК KP.RU