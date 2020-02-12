В Казани легковушка на скорости врезалась в столб, погибли двое мужчин

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:04:19+03:00

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Смертельная авария произошла 11 февраля в 23.41 на улице Сахарова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, на большой скорости иномарка "Фольксваген" вылетела с дороги на обочину и врезалась в столб. В момент аварии за рулем автомобиля находился 20-летний водитель, который не имел достаточного опыта управления. Он погиб на месте. Вместе с ним от полученных ран скончался и 19-летний пассажир.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на небезопасной скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU