В Казани пройдет премьерный показ фильма о Молодежном театре на Булаке

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:52:58+03:00

В Казани сняли документальный фильм о Молодежном театре на Булаке

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Во вторник, 18 февраля, в 19.00 в столице Татарстана пройдет премьерный показ документального фильма о Молодежном театре на Булаке. Мероприятие состоится в Доме актера имени Марселя Салимжанова по адресу: улица Щапова, дом 37.

Режиссер картины Юрий Константинович Гвоздь. Фильм снят по заказу Министерства культуры Татарстана в честь 10-летнего юбилея Молодежного театра на Булаке. Фильм повествует об истории создания театра, его актерах, постановках и дальнейших планов развития, сообщили в пресс-службе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU