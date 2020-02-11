2020-02-11T18:52:43+03:00
Общество

Водители болтали по телефону, а кондуктора не носили форму: за неделю в казанских автобусах выявили 58 нарушений

Также среди прегрешений значится начало движения с открытыми дверями
Алина ГАБДУЛИНА
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Внеплановые проверки автобусов в Казани будут продолжены.Внеплановые проверки автобусов в Казани будут продолжены.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С 3 по 10 февраля в казанских автобусах было выявлено 58 нарушений. Комитет по транспорту города проверил 1,7 тысяч «краснобусов».

Так, в 25 случаях у водителя или кондуктора отсутствовал бейджик, в 10 – отсутствовала форма. Восемь раз автобус осуществлял посадку или высадку пассажиров не на остановках, два раза начинал движение с открытыми дверями. Еще было зафиксировано восемь случаев, когда водитель автобуса за рулем болтал по телефону. А пять раз этот общественный транспорт попадался за грязь.

- Директорам автотранспортных предприятий направлены распоряжения об устранении замечаний. В нем отмечено о необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности нарушивших трудовую дисциплину водителей и кондукторов. Грязные автобусы были отправлены на мойку предприятий, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Казани.

Там также добавили, что внеплановые проверки автобусов будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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