2020-02-11T19:08:35+03:00
Общество

Едва не замерзли: в Татарстане сотрудники ГИБДД спасли семью с двумя маленькими детьми

У машины сломался двигатель, и она встала на трассе в холод
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Семья с двумя маленькими детьми ехала на своем автомобиле «Лифан» из Набережных Челнов в деревню Янурусово Сармановского района. В дороге у машины заглох двигатель. Водитель – отец семейства, попытался починить его, но безуспешно. Вокруг не было ни одного проезжавшего мимо автомобилиста, который мог бы помочь. Из-за отказавшего двигателя семья не могла согреться даже в салоне машины. К тому времени температура воздуха опустилась уже ниже -10 градусов. Дети, также их отец и мать начали замерзать.

В итоге к ним на помощь пришли сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД Татарстана - старший лейтенант полиции Айдар Сабирзянов и лейтенант полиции Тагир Шакиров. Во время патрулирования они заметили стоящую на обочине иномарку, у которой были включены «аварийки».

- Полицейские обогрели попавших в беду людей в салоне своего патрульного автомобиля, напоили горячим чаем, а затем доставили их до дома, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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