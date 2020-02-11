13 февраля в трех районах Казани из крана может пойти зеленая вода
Причина – работы по выявлению мест утечки в трубах с помощью красителя
В сетевую воду магистральных тепловодов введут краситель зеленого цвета Уранин-А.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В четверг, 13 февраля, в жилых домах Советского, Приволжского и Вахитовского районов Казани из крана может пойти зеленая вода. Причина – проведение работ по выявлению мест утечки теплоносителя.
Так, в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной Казанской ТЭЦ-1 введут краситель зеленого цвета Уранин-А. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.
Горожан, которые заметят зеленую воду идущую из их кранов, просят сообщить об этом по телефону: 8 (843) 291-87-95.
Напомним, 10 февраля коммунальщики уже проверяли тепловоды в этих районах.
ИСТОЧНИК KP.RU