Врио главы Чувашии Олег Николаев создал себе официальную страницу в Instagram

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:36:48+03:00

Сделано это было после нахождения в соцсети поддельного аккаунта руководителя республики

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11 февраля врио главы Чувашии Олег Николаев завел официальную страницу в Instagram. Ее наполнение начнется в ближайшее время.

Это было сделано после того, как в данной соцсети была выявлена поддельная страница, на которой публиковались посты якобы от лица врио главы Чувашии. Сейчас она заблокирована.

- Информация от имени врио Главы Чувашской Республики размещалась в аккаунте @oleg_nikolaev_chuvashia, но при этом не была инициирована и согласована ни с самим Олегом Николаевым, ни с его окружением. Этот факт необходимо учитывать при оценке и выводах о работе врио Главы Чувашской Республики, сделанных на основе размещенных в этом аккаунте материалов, - отмечает пресс-служба администрации главы республики.

Отметим, что у Олега Николаева также имеются официальные аккаунты в ВКонтакте и Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU