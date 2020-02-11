Врио главы Чувашии Олег Николаев создал себе официальную страницу в Instagram
11 февраля врио главы Чувашии Олег Николаев завел официальную страницу в Instagram. Ее наполнение начнется в ближайшее время.
Это было сделано после того, как в данной соцсети была выявлена поддельная страница, на которой публиковались посты якобы от лица врио главы Чувашии. Сейчас она заблокирована.
- Информация от имени врио Главы Чувашской Республики размещалась в аккаунте @oleg_nikolaev_chuvashia, но при этом не была инициирована и согласована ни с самим Олегом Николаевым, ни с его окружением. Этот факт необходимо учитывать при оценке и выводах о работе врио Главы Чувашской Республики, сделанных на основе размещенных в этом аккаунте материалов, - отмечает пресс-служба администрации главы республики.
Отметим, что у Олега Николаева также имеются официальные аккаунты в ВКонтакте и Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU