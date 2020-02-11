В Татарстане к 75-летию Великой Победы ветераны, узники концлагерей и блокадники получат по 100 тысяч рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:22:20+03:00

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11 февраля в рамках рабочей поездки в Балтасинский район президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым, который ушел на фронт добровольцем, когда ему было всего 17 лет.

Во время беседы с Галиевым президент Татарстана сообщил, что к 75 тысячам рублей единовременной федеральной выплаты в честь 75-летия Великой Победы ветераны республики из местного бюджета дополнительно получат еще по 25 тысяч рублей.

Здесь речь идет об участниках Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узниках концлагерей и блокадниках Ленинграда. В итоге, к 9 мая в Татарстане они получат вместо 75 тысяч по 100 тысяч рублей.

Также в республике было решено к федеральным выплатам по 50 тысяч рублей в честь праздника дополнительно выделить по 5 тысяч рублей труженикам тыла и вдовам участников войны.

- Единовременную выплату ветераны получат в апреле или в мае 2020 года, они будут доставляться вместе с пенсией и другими социальными выплатами, - в свою очередь уточнили в отделения Пенсионного фонда России по Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU