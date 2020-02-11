2020-02-11T17:22:20+03:00
Общество

В Татарстане к 75-летию Великой Победы ветераны, узники концлагерей и блокадники получат по 100 тысяч рублей

Помимо федеральных единовременных выплат им дополнительно выделят деньги из республиканского бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Согласно Указу Президента России Владимира Путина в честь 75-летия Великой Победы единовременная федеральная выплата ветеранам составит 75 тысяч рублей.Согласно Указу Президента России Владимира Путина в честь 75-летия Великой Победы единовременная федеральная выплата ветеранам составит 75 тысяч рублей.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
Изменить размер текста:

11 февраля в рамках рабочей поездки в Балтасинский район президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым, который ушел на фронт добровольцем, когда ему было всего 17 лет.

Во время беседы с Галиевым президент Татарстана сообщил, что к 75 тысячам рублей единовременной федеральной выплаты в честь 75-летия Великой Победы ветераны республики из местного бюджета дополнительно получат еще по 25 тысяч рублей.

Здесь речь идет об участниках Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узниках концлагерей и блокадниках Ленинграда. В итоге, к 9 мая в Татарстане они получат вместо 75 тысяч по 100 тысяч рублей.

Также в республике было решено к федеральным выплатам по 50 тысяч рублей в честь праздника дополнительно выделить по 5 тысяч рублей труженикам тыла и вдовам участников войны.

- Единовременную выплату ветераны получат в апреле или в мае 2020 года, они будут доставляться вместе с пенсией и другими социальными выплатами, - в свою очередь уточнили в отделения Пенсионного фонда России по Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Казани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врио главы Чувашии Олег Николаев создал себе официальную страницу в Instagram
Едва не замерзли: в Татарстане сотрудники ГИБДД спасли семью с двумя маленькими детьми
Водители болтали по телефону, а кондуктора не носили форму: за неделю в казанских автобусах выявили 58 нарушений
"Инструментами служили лопата, ложка, вилка": житель Йошкар-Олы слепил в Кемеровской области копию Йошкиного Кота
В Казани пропал 80-летний пенсионер, который страдает потерей памяти
Российский интернет-ресурс создал переводчик с чувашского языка
В Татарстане к 75-летию Великой Победы ветераны, узники концлагерей и блокадники получат по 100 тысяч рублей
Тушили пеной: в зеленодольских Полукамушках вновь произошел пожар
Тренер «Ак Барса» об игре с «Авангардом»: «Вряд ли будет много заброшенных шайб»
В Казани нашли живой 51-летнюю Елену Набиуллину, которая пропала 7 февраля
30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки
СУ СКР Татарстана: она мешала ему спать, и он ее задушил
В Чувашии пьяный водитель на «Ладе Калина» слетел с дороги в кювет и попал в больницу
Мэр Казани Ильсур Метшин уехал в Абу-Даби на X Всемирный форум городов
В Казани частично перекроют автомобильное движение по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая
В восточных районах до 20 градусов мороза: Гидрометцентр Татарстана рассказал, какой будет погода на этой неделе