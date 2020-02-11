В Казани пропал 80-летний пенсионер, который страдает потерей памяти
В Казани начались поиски 80-летнего Рашида Сафина. Мужчина перестал выходить на связь с близкими во вторник, 11 февраля. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.
Рашид ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем было серое драповое пальто, брюки цвета хаки, синий пиджак, клетчатая рубашка, черные ботинки и кожаная кепка с мехом.
Всех, кто видел Рашида Сафина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
Напомним, в Казани также ищут Елену Никитину, которая пропала 5 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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