2020-02-11T16:51:47+03:00
Происшествия

Тушили пеной: в зеленодольских Полукамушках вновь произошел пожар

Перед тем как дом загорелся, из него выбежал неизвестный мужчина [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Кроме пожарных стволов для тушения использовали установку "Натиск"Кроме пожарных стволов для тушения использовали установку "Натиск"Фото: МЧС Татарстана
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Расселенные дома в историческом для Зеленодольска районе, называемым местными жителями Полукамушки, продолжают гореть.

Так, в этот вторник в 12.02 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о возгорании уже нежилого дома №10 в переулке Красный.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Позвонил охранник, который совершал обход территории. Он первый заметил дым и позвонил по номеру «112». По словам мужчины, перед этим из дома выбежал неизвестный и скрылся. Когда охранник заглянул внутрь, то увидел, что там все горит.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

К приезду пожарных, огонь охватил пристроенную деревянную веранду и кровлю дома. Пламя готово было распространится на все здание.

Кроме обычной воды для тушения огня была использована компрессионная пена, подаваемая установкой «Натиск».

- Огонь был потушен. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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