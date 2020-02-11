Тушили пеной: в зеленодольских Полукамушках вновь произошел пожар
Расселенные дома в историческом для Зеленодольска районе, называемым местными жителями Полукамушки, продолжают гореть.
Так, в этот вторник в 12.02 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о возгорании уже нежилого дома №10 в переулке Красный.
Фото: МЧС Татарстана
Позвонил охранник, который совершал обход территории. Он первый заметил дым и позвонил по номеру «112». По словам мужчины, перед этим из дома выбежал неизвестный и скрылся. Когда охранник заглянул внутрь, то увидел, что там все горит.
Фото: МЧС Татарстана
К приезду пожарных, огонь охватил пристроенную деревянную веранду и кровлю дома. Пламя готово было распространится на все здание.
Кроме обычной воды для тушения огня была использована компрессионная пена, подаваемая установкой «Натиск».
- Огонь был потушен. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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