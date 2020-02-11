Тренер «Ак Барса» об игре с «Авангардом»: «Вряд ли будет много заброшенных шайб»

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:30:16+03:00

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Перед выездным матчем с омским «Авангардом» тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке казанской команды.

− Ждём хорошую игру, знаем, что встречаются лидеры конференции. Поэтому, думаю, будет боевая, напряженная игра, вряд ли будет много заброшенных шайб – все постараются сыграть очень строго, – отметил Горбенко. – Все решит игра в неравных составах, вратари в таких матчах прежде всего. Нужно быть одной командой, каждый игрок должен внести вклад в победу – только тогда она сложится.

Перед решающей частью регулярки омская команда идет второй в Восточной конференции, где по-прежнему лидирует «Ак Барс». Сейчас казанцы опережают «Авангард» на 4 очка при 2 матчах в запасе – 39 побед в 54 играх и 82 набранных очка.

ИСТОЧНИК KP.RU