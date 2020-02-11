2020-02-11T19:50:26+03:00
Происшествия

Два жителя Ульяновска взяли в кредит пять айфонов для незнакомца из Сызрани

На смартфоны они потратили 428 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Поняв, что кредиты за них в итоге никто платить не будет, потерпевшие пошли в полицию.Поняв, что кредиты за них в итоге никто платить не будет, потерпевшие пошли в полицию.Фото: Александр Новиков
Изменить размер текста:

В полицию Ульяновска обратились сразу два местных жителя. Мужчины рассказали, что стали жертвами мошенника. В декабре 2019 года они оба согласились помочь незнакомцу, который попросил их взять несколько айфонов в кредит. Уверял, что они очень ему нужны, но банк отказывает в ссуде. Мужчина, что расплачиваться за телефоны он будет честно и вовремя.

- Дар убеждения и материальное вознаграждение сделали свое дело. В итоге один из заявителей оформил в кредит айфон стоимостью 60 тысяч рублей, а второй – четыре айфона на общую сумму 368 тысяч рублей. В благодарность за услугу ульяновцы получили от двух до пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД Ульяновской области.

Кредиты за телефоны, конечно, никто выплачивать не стал.

Правоохранители уже задержали 28-летнего жителя Сызрани. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемый в обмане находится под подпиской о невыезде. В отношении его возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 февраля в трех районах Казани из крана может пойти зеленая вода
Два жителя Ульяновска взяли в кредит пять айфонов для незнакомца из Сызрани
Врио главы Чувашии Олег Николаев создал себе официальную страницу в Instagram
Едва не замерзли: в Татарстане сотрудники ГИБДД спасли семью с двумя маленькими детьми
Водители болтали по телефону, а кондуктора не носили форму: за неделю в казанских автобусах выявили 58 нарушений
"Инструментами служили лопата, ложка, вилка": житель Йошкар-Олы слепил в Кемеровской области копию Йошкиного Кота
В Казани пропал 80-летний пенсионер, который страдает потерей памяти
Российский интернет-ресурс создал переводчик с чувашского языка
В Татарстане к 75-летию Великой Победы ветераны, узники концлагерей и блокадники получат по 100 тысяч рублей
Тушили пеной: в зеленодольских Полукамушках вновь произошел пожар
Тренер «Ак Барса» об игре с «Авангардом»: «Вряд ли будет много заброшенных шайб»
В Казани нашли живой 51-летнюю Елену Набиуллину, которая пропала 7 февраля
30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки
СУ СКР Татарстана: она мешала ему спать, и он ее задушил
В Чувашии пьяный водитель на «Ладе Калина» слетел с дороги в кювет и попал в больницу
Мэр Казани Ильсур Метшин уехал в Абу-Даби на X Всемирный форум городов
В Казани частично перекроют автомобильное движение по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая
В восточных районах до 20 градусов мороза: Гидрометцентр Татарстана рассказал, какой будет погода на этой неделе