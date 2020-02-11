Два жителя Ульяновска взяли в кредит пять айфонов для незнакомца из Сызрани
В полицию Ульяновска обратились сразу два местных жителя. Мужчины рассказали, что стали жертвами мошенника. В декабре 2019 года они оба согласились помочь незнакомцу, который попросил их взять несколько айфонов в кредит. Уверял, что они очень ему нужны, но банк отказывает в ссуде. Мужчина, что расплачиваться за телефоны он будет честно и вовремя.
- Дар убеждения и материальное вознаграждение сделали свое дело. В итоге один из заявителей оформил в кредит айфон стоимостью 60 тысяч рублей, а второй – четыре айфона на общую сумму 368 тысяч рублей. В благодарность за услугу ульяновцы получили от двух до пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД Ульяновской области.
Кредиты за телефоны, конечно, никто выплачивать не стал.
Правоохранители уже задержали 28-летнего жителя Сызрани. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемый в обмане находится под подпиской о невыезде. В отношении его возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU