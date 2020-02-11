2020-02-11T15:49:00+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: она мешала ему спать, и он ее задушил

Жителя Елабуги задержали по подозрению в убийстве женщины
Олег ЛУГОВОЙ
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На время следствия мужчину заключили под стражу.На время следствия мужчину заключили под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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6 февраля в Елабуге женщина, гостившая у знакомой в ее квартире, утром проснулась и обнаружила, что 58-летняя хозяйка не дышит. Гостья тут же вызвала «скорую». Но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. После, во время вскрытия, эксперты установили, что женщину задушили. По данному факту тут же возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого. После задержания 37-летний житель Елабуги свою причастность к гибели женщины признал, но лишь частично.

По предварительным данным, он вместе с сожительницей, которая в итоге нашла тело, пришел в гости к потерпевшей. В квартире троица выпивала с 4 по 6 февраля. После таких возлияний хозяйка начала жаловаться на здоровье, чем мешала гостю спать. Именно за это мужчина и задушил хозяйку. После чего спокойно лег спать. Когда же проснулась его сожительница и начала бить тревогу, мужчина просто сбежал.

- На время следствия задержанный заключен судом под стражу и ему уже предъявили обвинение в убийстве, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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