В Казани нашли живой 51-летнюю Елену Набиуллину, которая пропала 7 февраля

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:05:48+03:00

Ее близкие забили тревогу, когда женщина перестала выходить с ними на связь

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Во вторник, 11 февраля, в Казани завершились поиски 51-летней Елены Набиуллиной. Женщина найдена живой. Напомним, она перестала выходить на связь с близкими 7 февраля. Ее поисками занялась полиция и члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где Елена находилась эти 4 дня, и при каких обстоятельствах она была найдена, волонтеры не сообщают.

Тем временем в Казани продолжаются поиски 42-летней Елены Никитиной. Также до сих пор не найдены 71-летняя Гульсина Гаптуллина из Альметьевска и 63-летний Николай Нестеркин из Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU