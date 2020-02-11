В Чувашии пьяный водитель на «Ладе Калина» слетел с дороги в кювет и попал в больницу

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:18:56+03:00

Судя по фотографии с места происшествия, машина во время аварии перевернулась [фото]

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В понедельник, 10 февраля, в 7.43 на 18 километре автодороги «А-151» в Цивильском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Калина». По предварительным данным, 42-летний водитель легковушки не учел дорожные и погодные условия, выехал на встречку, а после съехал в кювет.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Судя по фотографии с места ДТП, автомобиль слетев с дороги перевернулся. Когда сотрудники ГИБДД начали разбираться в обстоятельствах аварии, то выяснили, что водитель сел за руль пьяным. При этом сам он в результате ДТП получил различные травмы и был доставлен в больницу.

К этому времени в отношении пострадавшего водителя уже возбуждены два административных дела: за управление авто в нетрезвом состоянии и за выезд на встречную полосу движения.

ИСТОЧНИК KP.RU