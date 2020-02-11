Мэр Казани Ильсур Метшин уехал в Абу-Даби на X Всемирный форум городов

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:49:20+03:00

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В рамках форума, тема которого в этом году: «Города – территория возможностей: взаимосвязь культуры и инноваций», мэр Казани Ильсур Метшин встретился мэром Абу-Даби Саифом Бадером Аль Кубайси.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов татарстанский градоначальник познакомился с «индексом счастья» местных жителей. Для его отслеживания там было даже создано отдельное Министерство счастья. Как заверили мэра Казани, данный индекс сейчас не опускается ниже 90%.

Также по словам мэра Саифа Бадера Аль Кубайси, в Абу-Даби в электронный вид уже перевели оказание 95% муниципальных услуг. В итоге их срок предоставления сократился со 100 до 5 дней.

На что Ильсур Метшин отметил, что Казань сейчас тоже активно развивается в сфере перевода муниципальных услуг в электронный вид.

- У всех городов разные финансовые возможности и климатические условия. Но важным везде является благополучие и комфорт жителей. Поэтому нужно посещать такие прогрессивные города, как Абу-Даби, знакомиться с их опытом и перенимать его, – в итоге сказал Ильсур Метшин.

В завершении встречи он пригласил представителей мэрии Абу-Даби посетить Казань, чтобы так же познакомить их с местными проектами по развитию города.

ИСТОЧНИК KP.RU