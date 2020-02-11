"Инструментами служили лопата, ложка, вилка": житель Йошкар-Олы слепил в Кемеровской области копию Йошкиного Кота

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:44:52+03:00

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Житель Йошкар-Олы Александр Николаев вместе с друзьями решил отдохнуть на горнолыжном курорте «Шерегеш». Там мужчина решил слепить снежную копию Йошкиного Кота. Работа по созданию скульптуры заняли у мужчины 6 часов.

Фото: vk.com/nav88art

- Сейчас его (Йошкиного Кота из снега – Ред.) фотографирует каждый проходящий турист. Мои друзья помогли организовать свет и музыку, а инструментами служили лопата, ложка, вилка и махала для шашлыков. Как Вы понимаете, творчество у меня в крови, и мне безумно приятно видеть радостные эмоции людей, от которых я нереально кайфую, - написал на своей соцстранице Александр.

Фото: vk.com/nav88art

ИСТОЧНИК KP.RU