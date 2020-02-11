В Казани частично перекроют автомобильное движение по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая
В столице Татарстана с 12 февраля по 12 апреля частично запретят проезд транспорта по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая. Причина тому – работы по прокладке газопровода к дому №6а на улице Тихорецкая.
Так, с 12 февраля по 10 марта будет ограничат движение по Безымянному переулку - напротив здания №39 на улице 2-я Тихорецкая.
На следующем этапе работ - с 25 февраля по 10 марта, недоступным для водителей окажется участок Безымянного переулка в районе зданий №1 и №41 на улице 2-я Тихорецкая.
А с 10 марта по 12 апреля движение перекроют уже на улице 2-я Тихорецкая – участок около здания №10.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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