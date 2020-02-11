2020-02-11T14:16:39+03:00
Общество

В восточных районах до 20 градусов мороза: Гидрометцентр Татарстана рассказал, какой будет погода на этой неделе

В ближайшие дни регион будет находиться на периферии обширного северо-западного циклона
Олег ЛУГОВОЙ
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Такой мороз ударит ночью в конце рабочей недели.Такой мороз ударит ночью в конце рабочей недели.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В этот понедельник через Татарстан прошел теплый атмосферный фронт глубокого и обширного североатлантического циклона. А в ближайшие дни республика будет находиться на периферии обширного северо-западного циклона. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, во вторник и среду существенных осадков не ожидается. Прогнозируется юго-западный и южный ветер до 15 м/с. Ночью 12 февраля местами при прояснениях температура воздуха достигнет отметки -16 градусов. Днем же максимум будет от -2 до -8.

Лишь 13 февраля в Татарстане может выпасть снег, да и то небольшой. Температура воздуха особо не поменяется. Ночью – от -7 до -12 градусов, днем – от -3 до -8.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели в регионе будет умеренно-морозная погода. Ночью температура воздуха – от -9 до -14, только в восточных районах столбики термометра покажут 20 градусов мороза. Днем также станет чуть холодней – от -5 до -10. При этом в республике местами возможен небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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