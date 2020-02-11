2020-02-11T13:37:23+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали 62-летнего мужчину, который стал закладчиком наркотиков из-за долгов

По его словам, он долго не мог найти работу [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Альметьевске полицейские задержали 62-летнего жителя Тюмени, который приехал в Татарстан, чтобы делать наркотические закладки.

Когда мужчину доставили в отдел полиции, он рассказал, что пошел на это из-за долгов и из-за того, что долго не мог найти работу. А тут, мол, в интернете наткнулся на сайт, предлагавший заработать, став наркокурьером.

Задержанный списался в Сети с диспетчером нелегального интернет-магазина, который предложил переехать в Набережные Челны. В татарстанском автограде житель Тюмени снял квартиру и начал проходить так называемую «стажировку» - учился делать закладки. Вскоре ему предложили переехать уже в Альметьевск, купить все нужное для фасовки наркотиков и начать «работать». В общей сложности примерно за один месяц 62-летний мужчина оборудовал более 25 тайников. Но в итоге его все же задержали полицейские.

Правоохранители также заявились с обыском на съемную квартиру мужчины. Там они нашли и изъяли приспособления для фасовки, сим-карты и свертки с синтетическими наркотиками общей массой более 100 граммов.

В Татарстане задержали 62-летнего мужчину, который стал закладчиком наркотиков из-за долгов.МВД по РТ

- В отношении задержанного жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Решением суда он отправлен под арест на 2 месяца, пока идет следствие, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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