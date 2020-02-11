«Мы никого не хотели обидеть»: владелица казанского хостела извинилась за отказ заселять китайцев

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:51:16+03:00

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7 февраля на двери одного из казанских хостелов появилась надпись: «КИТАЙЦАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН». Ниже объяснялось, что администрация заведения переживает за своих клиентов и не хочет, чтобы они заразились коронавирусом.

Объявление возмутило не столько самих граждан Поднебесной, сколько местных жителей.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Объявление возмутило не столько самих граждан Китая, сколько местных жителей. Они приравняли подобное решение руководства хостела чуть ли не к расизму.

И вот спустя несколько дней владелица заведения Раиля Сабитова решила извиниться за объявление и объяснить, почему она отказала китайцам в заселении.

- Хотела искренние извиниться перед всеми, кого мы обидели этим объявлением, чьи чувства мы задели. Мы никого не хотели обидеть. В том объявлении никакого расизма не было и подтекста не было. Там было написано то, что временно вход запрещен тем гражданам из Китая, которые недавно прилетели. В тот период у нас жили дети-спортсмены, и их родители были обеспокоены. Я, как мать-одиночка, как мама двоих детей приняла такое решение больше как женщина, наверное. Я хотела обезопасить детей, которые у нас живут, я переживала за их здоровье, - сообщила женщин на своей соцстранице.

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ИСТОЧНИК KP.RU