2020-02-11T12:55:25+03:00
Происшествия

Из-за горящих вещей и мебели из казанского лицея №186 эвакуировали 750 человек

Чтобы не замерзнуть на улице, школьники и персонал учреждения успели прихватить с собой верхнюю одежду
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Всех из здания вывели еще до приезда пожарных.Всех из здания вывели еще до приезда пожарных.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В этот вторник, 11 февраля, в 12.02 в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в лицее №186 (улица Гареева, 117).

До приезда на место происшествия пожарных, из здания были эвакуированы 700 учеников и 50 человек персонала учебного заведения. Чтобы не замерзнуть на улице, все они успели прихватить с собой верхнюю одежду.

- По предварительной информации, в кабинете на первом этаже лицея горели вещи и мебель. Огонь быстро потушили. Пострадавших нет. Площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани частично перекроют автомобильное движение по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая
В восточных районах до 20 градусов мороза: Гидрометцентр Татарстана рассказал, какой будет погода на этой неделе
«Мы никого не хотели обидеть»: владелица казанского хостела извинилась за отказ заселять китайцев
В Татарстане задержали 62-летнего мужчину, который стал закладчиком наркотиков из-за долгов
В Казани у ж/д станции «Компрессорный» может появиться жилой комплекс
Из-за горящих вещей и мебели из казанского лицея №186 эвакуировали 750 человек
Из-за коронавируса в Татарстан временно ограничили въезд китайских спортсменов
В Набережных Челнах подорожали похороны
Рустам Минниханов обсудил с послом Мозамбика в России развитие торгово-рыночных отношений
В Казани благоустроят Сад рыбака в Адмиралтейской слободе
В Марий Эл водитель BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пострадавшими
В Казани ищут 42-летнюю женщину, которая пропала 6 дней назад
Прокурор требует посадить экс-министра Минэкономразвития Чувашии на 6,5 лет и лишить его медали
12 февраля на день без света оставят ряд домов в четырех районах Казани
В Чувашии назначили нового главу Минздрава, им стал главврач местного медцентра
В Казани при ДТП с тремя авто пострадала 70-летняя пенсионерка
В Казани из-за ремонта на четырех улицах отключили свет
Реконструкция последнего участка улицы Винокурова в Новочебоксарске потребует 55 миллионов рублей
21 февраля в Казанском зооботсаду «Река Замбези» пройдет конкурс снежных фигур
Ущерб на 2 миллиона рублей: житель Ульяновска из мести поджег авто экс-супруги, но что-то пошло не так
Антитеррористическую комиссию в Чувашии возглавил врио главы региона Олег Николаев
В Ульяновской области пропал Александр Вахтеев, который нуждается в медпомощи