Из-за горящих вещей и мебели из казанского лицея №186 эвакуировали 750 человек
В этот вторник, 11 февраля, в 12.02 в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в лицее №186 (улица Гареева, 117).
До приезда на место происшествия пожарных, из здания были эвакуированы 700 учеников и 50 человек персонала учебного заведения. Чтобы не замерзнуть на улице, все они успели прихватить с собой верхнюю одежду.
- По предварительной информации, в кабинете на первом этаже лицея горели вещи и мебель. Огонь быстро потушили. Пострадавших нет. Площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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