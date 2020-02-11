Из-за горящих вещей и мебели из казанского лицея №186 эвакуировали 750 человек

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:55:25+03:00

Всех из здания вывели еще до приезда пожарных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы не замерзнуть на улице, школьники и персонал учреждения успели прихватить с собой верхнюю одежду

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В этот вторник, 11 февраля, в 12.02 в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в лицее №186 (улица Гареева, 117).

До приезда на место происшествия пожарных, из здания были эвакуированы 700 учеников и 50 человек персонала учебного заведения. Чтобы не замерзнуть на улице, все они успели прихватить с собой верхнюю одежду.

- По предварительной информации, в кабинете на первом этаже лицея горели вещи и мебель. Огонь быстро потушили. Пострадавших нет. Площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU