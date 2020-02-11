В Казани у ж/д станции «Компрессорный» может появиться жилой комплекс

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:07:47+03:00

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На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже земельного участка в Казани. Речь идет о территории в 3,2 гектара окруженной улицами Халитова, Журналистов, Арбузова и Сибирским трактом. За участок компания ASG просит 690 миллионов рублей.

Фото: avito.ru

Покупатель вправе решить, что он хочет видеть на участке. Однако продавец предлагает возвести там жилой комплекс или торговые, спортивные, офисные, гостиничные, развлекательные объекты. К объявлению даже прилагается фото, на которое в графическом редакторе добавлены многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU