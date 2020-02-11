В Казани у ж/д станции «Компрессорный» может появиться жилой комплекс
На продажу выставлен участок площадью 3,2 гектара окруженный улицами Халитова, Журналистов, Арбузова и Сибирским трактом [фото]
Фото: avito.ru
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На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже земельного участка в Казани. Речь идет о территории в 3,2 гектара окруженной улицами Халитова, Журналистов, Арбузова и Сибирским трактом. За участок компания ASG просит 690 миллионов рублей.
Фото: avito.ru
Покупатель вправе решить, что он хочет видеть на участке. Однако продавец предлагает возвести там жилой комплекс или торговые, спортивные, офисные, гостиничные, развлекательные объекты. К объявлению даже прилагается фото, на которое в графическом редакторе добавлены многоэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU