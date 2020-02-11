11 Февр. 2020 2020-02-11T15:59:14+03:00

Утверждается, что если оцифровать эту книжку, то в дальнейшем можно будет избежать возникновения неточных сведений о трудоустройстве ее владельца. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта процедура позволит в дальнейшем устраиваться на работу дистанционно

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30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил управляющий отделения Пенсионного Фонда России в регионе Эдуард Вафин.

Вафин также напомнил, что татарстанцы могут подать разные заявления: о переходе на электронную трудовую книжку или о желании остаться с ее бумажным аналогом. Отмечается, что такая цифровая книжка сведет к минимуму число неточных сведений и поможет трудоустраиваться дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU