30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки
Эта процедура позволит в дальнейшем устраиваться на работу дистанционно
Утверждается, что если оцифровать эту книжку, то в дальнейшем можно будет избежать возникновения неточных сведений о трудоустройстве ее владельца.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил управляющий отделения Пенсионного Фонда России в регионе Эдуард Вафин.
Вафин также напомнил, что татарстанцы могут подать разные заявления: о переходе на электронную трудовую книжку или о желании остаться с ее бумажным аналогом. Отмечается, что такая цифровая книжка сведет к минимуму число неточных сведений и поможет трудоустраиваться дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU