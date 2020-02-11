2020-02-11T15:59:14+03:00
Общество

30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки

Эта процедура позволит в дальнейшем устраиваться на работу дистанционно
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Утверждается, что если оцифровать эту книжку, то в дальнейшем можно будет избежать возникновения неточных сведений о трудоустройстве ее владельца.Утверждается, что если оцифровать эту книжку, то в дальнейшем можно будет избежать возникновения неточных сведений о трудоустройстве ее владельца.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил управляющий отделения Пенсионного Фонда России в регионе Эдуард Вафин.

Вафин также напомнил, что татарстанцы могут подать разные заявления: о переходе на электронную трудовую книжку или о желании остаться с ее бумажным аналогом. Отмечается, что такая цифровая книжка сведет к минимуму число неточных сведений и поможет трудоустраиваться дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врио главы Чувашии Олег Николаев создал себе официальную страницу в Instagram
Едва не замерзли: в Татарстане сотрудники ГИБДД спасли семью с двумя маленькими детьми
Водители болтали по телефону, а кондуктора не носили форму: за неделю в казанских автобусах выявили 58 нарушений
"Инструментами служили лопата, ложка, вилка": житель Йошкар-Олы слепил в Кемеровской области копию Йошкиного Кота
В Казани пропал 80-летний пенсионер, который страдает потерей памяти
Российский интернет-ресурс создал переводчик с чувашского языка
В Татарстане к 75-летию Великой Победы ветераны, узники концлагерей и блокадники получат по 100 тысяч рублей
Тушили пеной: в зеленодольских Полукамушках вновь произошел пожар
Тренер «Ак Барса» об игре с «Авангардом»: «Вряд ли будет много заброшенных шайб»
В Казани нашли живой 51-летнюю Елену Набиуллину, которая пропала 7 февраля
30% жителей Татарстана готовы перейти на электронные трудовые книжки
СУ СКР Татарстана: она мешала ему спать, и он ее задушил
В Чувашии пьяный водитель на «Ладе Калина» слетел с дороги в кювет и попал в больницу
Мэр Казани Ильсур Метшин уехал в Абу-Даби на X Всемирный форум городов
В Казани частично перекроют автомобильное движение по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая
В восточных районах до 20 градусов мороза: Гидрометцентр Татарстана рассказал, какой будет погода на этой неделе