В Набережных Челнах подорожали похороны

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:20:05+03:00

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В Набережных Челнах выросла стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. Вне зависимости от наличия родственников или законных представителей похоронить усопшего теперь обойдется в 6 124 рубля. То есть рост в целом составил 65 рублей. Новые расценки были утверждены постановлением подписанным и.о. руководителя Исполкома города Ильи Зуева.

В частности, за непосредственное захоронение нужно теперь отдать 3 734 рубля, за гроб и его доставку – 1 500 рублей при наличии близких родственников, и 908 рублей при их отсутствии, за перевозку тела на кладбище – 890 рублей. Облачение тела покойного, у которого нет родных, обойдется еще в 591 рубль. Оформление документов – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU