Рустам Минниханов обсудил с послом Мозамбика в России развитие торгово-рыночных отношений

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Мозамбика в России Марио Сарайвой Нгуэнья. Они обсудили развитие и укрепление торгово-рыночных отношений между республиками.

Минниханов рассказал о социально- экономическом развитии Татарстана, а также напомнил о тесном взаимодействии региона с Организацией исламского сотрудничества. После он пригласил посла принять участие в саммите «Россия – Исламский мир: «KazanSummit».

- Господин посол находится в Татарстане с рабочим визитом (10–12 февраля 2020 года). В рамках пребывания в регионе господин Марио Сарайва Нгуэнья изучит экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, встретится с руководством Министерства промышленности и торговли региона, Агентства инвестиционного развития Татарстана, посетит ряд промышленных предприятий, в том числе Казанский вертолетный завод. Кроме того, запланировано знакомство с деятельностью технопарка в сфере высоких технологий – ИТ-парка в Казани, - сообщает пресс-служба президента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU