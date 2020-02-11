11 Февр. 2020 2020-02-11T11:16:28+03:00

Там появятся зоны для активного отдыха и прогулок, спортивные площадки и арт-объекты

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В 2020 году в Казани благоустроят Сад рыбака в Адмиралтейской слободе. В парке планируют организовать зоны для активного отдыха и прогулок, место для проведения крупных мероприятий, спортивные площадки. Кроме того, там появятся арт-объекты. Соответствующую концепцию разработала группа архитектором при мэрии города.

Вместе с тем, местные жители предлагают высказать свои идеи по благоустройству Сада рыбака. Общественное обсуждение состоится 19 февраля в 19.00 в молодежном центре по адресу улица Мало-Московская, 15. Принять в нем участие могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU