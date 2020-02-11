В Марий Эл водитель BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пострадавшими

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:54:04+03:00

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Утром в понедельник, 10 февраля, на 5 километре автодороги «Одобеляк - Куженер - Параньга» в Куженерском районе Марий Эл столкнулись автомобили BMW и ВАЗ-2121.

По предварительным данным, водитель иномарки не учел дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения, а после не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП. В результате аварии пострадали оба водителя – 31-летние мужчины. Они были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU