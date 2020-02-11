В Казани ищут 42-летнюю женщину, которая пропала 6 дней назад

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:30:28+03:00

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В Казани начались активные поиски 42-летней Елены Никитиной. Женщина перестала выходить на связь с близкими 5 февраля.

Известно, что Елена ростом около 168 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на ней был темно-синий удлиненный пуховик, черные сапоги и серая шапка.

Всех, кто знает о местоположении Елены Никитиной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Казани также разыскивают Елену Набиуллину, которая пропала 7 февраля. Кроме того, в Татарстане до сих пор продолжаются поиски 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска и 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU