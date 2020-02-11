2020-02-11T10:15:09+03:00
Происшествия

Прокурор требует посадить экс-министра Минэкономразвития Чувашии на 6,5 лет и лишить его медали

Владимир Аврелькин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия с ущербом на более чем 23,8 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Чебоксарах по уголовному делу экс-главы Минэкономразвития Чувашии Владимира Аврелькина начались судебные прения. Бывший министр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

На заседании гособвинитель – представитель прокуратуры, требует посадить Аврелькина в колонию общего режима на 6,5 лет. Также он просит запретить экс-министру занимать руководящие должности в госорганах и организациях, кроме того лишить Аврелькина классного чина «действительный государственный советник Чувашской Республики 2 класса» и госнаграды «Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Обвинение считает, что Аврелькин занимая пост министра из коростной или иной личной заинтересованности допустил хищения из бюджета Чувашии.

А именно бывшему высокопоставленному чиновнику вменяется то, что он замешан в предоставлении двум фирмам субсидий на возмещение части затрат, возникших якобы в связи с покупкой оборудования для модернизации производства.

Следствие также утверждает, что Аврелькин помимо этого незаконно помог обойти этим фирмам других соискателей в конкурсе на субсидии.

Директора же фирм все это время водили за нос сотрудников Минэкономразвития Чувашии, подсовывая им подложные документы – большая часть оборудования, за которое полагались субсидии, к тому времени так и не была куплена. В итоге ущерб, причиненный бюджету Чувашии, превысил 23,8 миллиона рублей.

- Действия других подсудимых обвинение просило квалифицировать как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и приговорить их на 5,5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

К слову весь ущерб обвиняемые уже возместили. Тем не менее их, в том числе и бывшего министра, держат под стражей, а на их имущество наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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