2020-02-11T09:47:04+03:00
Общество

12 февраля на день без света оставят ряд домов в четырех районах Казани

Под отключение электричества также попали два детсада
Олег ЛУГОВОЙ
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Свет начнут отключать с 8.00.Свет начнут отключать с 8.00.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Так, в эту среду с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе по адресам: улица Челюскина, 33а (детсад №26), 44, 46, 46а, 48.

На это же время электричество отключат и в Ново-Савиновском районе по адресам: улица Воровского, 13, 15, 15а, проспект Ибрагимова, 1, 3, 5, 7, 7а (детсад №275), 9.

Также, с 8.00 до 18.00 света не будет в домах Приволжского района, расположенных по улицам: Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая.

А с 9.00 до 18.00 его отключат в домах поселка Чебакса Советского района по улицам Советская и Чапаева.

Все это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электрооборудования, а также его техобслуживанием на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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