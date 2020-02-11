В Казани при ДТП с тремя авто пострадала 70-летняя пенсионерка
Рано утром в Казани на проспекте Ямашева, 93 – около торгового центра, столкнулись три легковых автомобиля марок «КИА», «Пежо» и «Рено».
В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала 70-летняя пассажирка «КИА». Пенсионерка получила различные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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