В Казани при ДТП с тремя авто пострадала 70-летняя пенсионерка

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:17:18+03:00

Авария произошла около торгового центра на проспекте Ямашева

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Рано утром в Казани на проспекте Ямашева, 93 – около торгового центра, столкнулись три легковых автомобиля марок «КИА», «Пежо» и «Рено».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала 70-летняя пассажирка «КИА». Пенсионерка получила различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU