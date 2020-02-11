В Казани из-за ремонта на четырех улицах отключили свет
В этот вторник, 11 февраля, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования, а также его техобслуживания на распределительных сетях, в части домов Приволжского района Казани отключен свет.
Так, с 8.00 до 18.00 электричества не будет на четырех улицах: Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая.
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ИСТОЧНИК KP.RU