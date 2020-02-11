В Казани из-за ремонта на четырех улицах отключили свет

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:56:44+03:00

Электричества в домах нет уже с 8.00

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В этот вторник, 11 февраля, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования, а также его техобслуживания на распределительных сетях, в части домов Приволжского района Казани отключен свет.

Так, с 8.00 до 18.00 электричества не будет на четырех улицах: Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая.

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ИСТОЧНИК KP.RU