12 февраля в Казани пройдет предпремьерный показ фильма «Скандал»
Жители города смогут увидеть картину в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» (Сувар Плаза), на день раньше ее выхода в российский прокат
Фото: кадр из фильма
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Скандал» - это история, основанная на реальных событиях. Картина рассказывает о том, как несколько женщин разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен Fox News Роджера Айлза, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Режиссер фильма Джей Роуч. В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.
ИСТОЧНИК KP.RU