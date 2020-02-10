12 февраля в Казани пройдет предпремьерный показ фильма «Скандал»

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:56:56+03:00

Жители города смогут увидеть картину в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» (Сувар Плаза), на день раньше ее выхода в российский прокат

Изменить размер текста: A A

Скандал» - это история, основанная на реальных событиях. Картина рассказывает о том, как несколько женщин разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен Fox News Роджера Айлза, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Режиссер фильма Джей Роуч. В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

ИСТОЧНИК KP.RU