Иностранец попытался нелегально вывезти из Казани почти 3 000 медицинских масок

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:22:46+03:00

Изъятый у иностранца товар направлен на экспертизу для определения его рыночной стоимости. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Помимо их в багаже авиапассажира таможенники также нашли 3 080 каналонаполнителей для пломбирования зубов

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В аэропорту Казани у 41-летнего гражданина Таджикистана в багаже таможенники нашли 2 915 медицинских масок и 3 080 каналонаполнителей для пломбирования зубов. Мужчина хотел улететь в Душанбе, пройдя досмотр по «зеленому коридору» (для пассажиров без товаров в багаже, которые нужно декларировать – Ред.).

Вот только такие изделия, а особенно их количество, таможенники не смогли отнести к товарам для личного пользования. Медицинские маски и каналонаполнители в указанном объеме надо было задекларировать.

- По словам мужчины коробки с масками и каналонаполнителями принадлежат его другу, который попросил передать их своему брату в Душанбе. Взяв на себя обязанность перевозчика, гражданин Таджикистана не поинтересовался таможенными правилами, действующими на территории Евразийского экономического союза, - сообщили в Татарстанской таможне.

Сейчас изъятый у иностранца товар направлен на экспертизу для определения его рыночной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU