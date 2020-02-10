Иностранец попытался нелегально вывезти из Казани почти 3 000 медицинских масок
В аэропорту Казани у 41-летнего гражданина Таджикистана в багаже таможенники нашли 2 915 медицинских масок и 3 080 каналонаполнителей для пломбирования зубов. Мужчина хотел улететь в Душанбе, пройдя досмотр по «зеленому коридору» (для пассажиров без товаров в багаже, которые нужно декларировать – Ред.).
Вот только такие изделия, а особенно их количество, таможенники не смогли отнести к товарам для личного пользования. Медицинские маски и каналонаполнители в указанном объеме надо было задекларировать.
- По словам мужчины коробки с масками и каналонаполнителями принадлежат его другу, который попросил передать их своему брату в Душанбе. Взяв на себя обязанность перевозчика, гражданин Таджикистана не поинтересовался таможенными правилами, действующими на территории Евразийского экономического союза, - сообщили в Татарстанской таможне.
Сейчас изъятый у иностранца товар направлен на экспертизу для определения его рыночной стоимости.
ИСТОЧНИК KP.RU