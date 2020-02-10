Реконструкция последнего участка улицы Винокурова в Новочебоксарске потребует 55 миллионов рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:19:47+03:00

Реконструкция улицы Винокурова длинной 4,3 километра началась еще в 2014 году.

Работы должны быть завершены до 1 июля текущего года

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В Новочебоксарске завершается реконструкция улицы Винокурова. Участок от улицы Пионерской до улицы Воинов Интернационалистов должен быть отремонтирован до 1 июля 2020 года. На эти цели из бюджета Чувашии уже выделено 55,4 миллиона рублей. Осталось только найти подрядчика.

Согласно техническому заданию этого тендера, на участке длиной 1,2 километра нужно отремонтировать дорогу, ливневую канализацию, тротуары и остановочные карманы. Кроме того, подрядчик должен будет нанести дорожную разметку, поменять бордюры и установить 870 метров пешеходных ограждений.

Отметим, что реконструкция улицы Винокурова длинной 4,3 километра началась еще в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU