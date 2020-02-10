2020-02-10T19:21:10+03:00
Общество

Антитеррористическую комиссию в Чувашии возглавил врио главы региона Олег Николаев

В то же время из состава комиссии были выведены 4 участника, в том числе бывший губернатор республики Михаил Игнатьев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-сулжба администрации главы ЧувашииФото: пресс-сулжба администрации главы Чувашии
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Руководить антитеррористической комиссией в Чувашии будет врио главы региона Олег Николаев. В понедельник, 10 февраля, он внес изменения в распоряжение руководителя республики от 2006 года о создании комиссии.

Также Николаев вывел из ее состава 4 участников: бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, экс-руководителя администрации главы региона Юрия Васильева, экс-министра транспорта республики Александра Николаева и главу Министерства по делам ГО и ЧС Вениамина Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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