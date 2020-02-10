В Набережных Челнах рабочего насмерть придавило металлическими балками

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:45:00+03:00

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка

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8 февраля на одном из предприятий Набережных Челнов погиб 43-летний рабочий. В связи с этим СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

Как удалось установить к настоящему времени, рабочий занимался разгрузкой металлических балок из кузова автомобиля. По предварительным данным, в один из моментов балки выпали и насмерть придавили мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU