2020-02-10T17:45:00+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах рабочего насмерть придавило металлическими балками

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины.Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

8 февраля на одном из предприятий Набережных Челнов погиб 43-летний рабочий. В связи с этим СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

Как удалось установить к настоящему времени, рабочий занимался разгрузкой металлических балок из кузова автомобиля. По предварительным данным, в один из моментов балки выпали и насмерть придавили мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области пропал Александр Вахтеев, который нуждается в медпомощи
12 февраля в Казани пройдет предпремьерный показ фильма «Скандал»
Отправка данных без мобильной связи и Wi FI: 7 стартап-проектов ставшие новыми резидентами бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани
В Казани ищут водителя, который сбил 15-летнюю школьницу на «зебре»
Воду включат только в полночь: 11 февраля она пропадет в ряде домов Московского района Казани
В Набережных Челнах рабочего насмерть придавило металлическими балками
Иностранец попытался нелегально вывезти из Казани почти 3 000 медицинских масок
В Чебоксарах на неделю перекроют проспект Ивана Яковлева
В 2019 году объем ВРП Татарстана увеличился до 2,6 триллиона рублей
Около аэропорта Казани за 1,8 миллиарда рублей построят гостиницу
В Ульяновске в ДТП с двумя иномарками пострадала годовалая девочка
До 27 февраля в Казани ограничили движение по улице Джалиля
Билайн отдает казанцам смартфоны Samsung за полцены
Из-за гибели на пожаре в Заинском районе 2-летней девочки возбудили уголовное дело
Где в 2019 году на дорогах Татарстана чаще всего сбивали диких животных
В школах Ульяновской области продлили карантин по ОРВИ
Из-за строительства мусоросжигательного завода под Казанью может повыситься стоимость проезда в метро
В Чувашии экс-глава сельского поселения совершил смертельное ДТП и отделался условным сроком
В Казани уже три дня ищут пропавшую 51-летнюю Елену Набиуллину
Под Казанью на вертолете насмерть разбился депутат Госдумы Айрат Хайруллин: расследованием крушения занялся МАК
Появились фото со стройки Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе закончили монтаж опалубки и бетонирование всех 5 подпорных стен