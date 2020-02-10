В Набережных Челнах рабочего насмерть придавило металлическими балками
8 февраля на одном из предприятий Набережных Челнов погиб 43-летний рабочий. В связи с этим СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.
Как удалось установить к настоящему времени, рабочий занимался разгрузкой металлических балок из кузова автомобиля. По предварительным данным, в один из моментов балки выпали и насмерть придавили мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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