2020-02-10T17:20:03+03:00
Экономика

В 2019 году объем ВРП Татарстана увеличился до 2,6 триллиона рублей

Основной вклад в валовой региональный продукт внесли промышленность и сельское хозяйство
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ожидается, что в 2020 году объем валового регионального продукта республики увеличится еще на 2%.Ожидается, что в 2020 году объем валового регионального продукта республики увеличится еще на 2%.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В 2019 году объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана составил почти 2,6 триллиона рублей. Эта более чем на 1 миллиард больше, чем годом ранее, когда ВРП региона находился на отметке в 2,4 триллиона рублей. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики республики сообщил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

Также Абдулганиев отметил, что в прошлом году основной вклад в ВРП Татарстана внесли промышленность и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, в 2020 году объем валового регионального продукта республики увеличится еще на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области пропал Александр Вахтеев, который нуждается в медпомощи
12 февраля в Казани пройдет предпремьерный показ фильма «Скандал»
Отправка данных без мобильной связи и Wi FI: 7 стартап-проектов ставшие новыми резидентами бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани
В Казани ищут водителя, который сбил 15-летнюю школьницу на «зебре»
Воду включат только в полночь: 11 февраля она пропадет в ряде домов Московского района Казани
В Набережных Челнах рабочего насмерть придавило металлическими балками
Иностранец попытался нелегально вывезти из Казани почти 3 000 медицинских масок
В Чебоксарах на неделю перекроют проспект Ивана Яковлева
В 2019 году объем ВРП Татарстана увеличился до 2,6 триллиона рублей
Около аэропорта Казани за 1,8 миллиарда рублей построят гостиницу
В Ульяновске в ДТП с двумя иномарками пострадала годовалая девочка
До 27 февраля в Казани ограничили движение по улице Джалиля
Билайн отдает казанцам смартфоны Samsung за полцены
Из-за гибели на пожаре в Заинском районе 2-летней девочки возбудили уголовное дело
Где в 2019 году на дорогах Татарстана чаще всего сбивали диких животных
В школах Ульяновской области продлили карантин по ОРВИ
Из-за строительства мусоросжигательного завода под Казанью может повыситься стоимость проезда в метро
В Чувашии экс-глава сельского поселения совершил смертельное ДТП и отделался условным сроком
В Казани уже три дня ищут пропавшую 51-летнюю Елену Набиуллину
Под Казанью на вертолете насмерть разбился депутат Госдумы Айрат Хайруллин: расследованием крушения занялся МАК
Появились фото со стройки Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе закончили монтаж опалубки и бетонирование всех 5 подпорных стен