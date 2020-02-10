В 2019 году объем ВРП Татарстана увеличился до 2,6 триллиона рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:20:03+03:00

Ожидается, что в 2020 году объем валового регионального продукта республики увеличится еще на 2%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В 2019 году объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана составил почти 2,6 триллиона рублей. Эта более чем на 1 миллиард больше, чем годом ранее, когда ВРП региона находился на отметке в 2,4 триллиона рублей. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики республики сообщил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

Также Абдулганиев отметил, что в прошлом году основной вклад в ВРП Татарстана внесли промышленность и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, в 2020 году объем валового регионального продукта республики увеличится еще на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU