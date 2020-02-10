В Казани ищут водителя, который сбил 15-летнюю школьницу на «зебре»
6 февраля в Казани в 12.06 на Оренбургском тракте около дома №8/1 15-летняя школьница переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил пока неустановленный автомобиль. Медики зафиксировали у пострадавшей девочки ушиб мягких тканей плеча и колена. Водитель же после ДТП в нарушение правил дорожного движения поспешил скрыться с места происшествия.
Сейчас идут его поиски. Автомобилисту за его бегство грозит лишение права управлять транспортом на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.
- Просьба к очевидцам данного ДТП позвонить по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48, - призывают в ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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