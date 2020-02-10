Воду включат только в полночь: 11 февраля она пропадет в ряде домов Московского района Казани

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:02:02+03:00

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В этот вторник, 11 февраля с 9.00 и до полуночи в Московском районе Казани воду отключат по следующим адресам: улица Восстания, 58, улица Восход, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, улица Городская, 2а, 2б, 3, 5, 5а.

К слову на это же время в районе запланировано понижение давления воды в трубах по адресам: улица 10-я Союзная, 19/8, 21, улица Восстания, 60, 62, 62а, 64 (детский сад №174), 72, 74, 76, улица Гагарина, 111, 111а, 113, 115, улица Городская, 2 (школа №102), улица Исаева, 12 (Академия социального образования), 12 корп.1 (спортивный зал),14, 16, 18, улица Хасана Туфана, 19/12, 20/10, 21, 22.

- Просьба горожанам заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, телефон: 8 (843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU