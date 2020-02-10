В Ульяновске в ДТП с двумя иномарками пострадала годовалая девочка

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:47:00+03:00

Авария произошла 9 февраля на улице Транспортная в Железнодорожном районе города

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 февраля, в Ульяновске на улице Транспортная у дома №37 столкнулись автомобили «Ниссан Икс-Трейл» и «Хендай Солярис». 30-летний водитель первой иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди стоящее авто. После удара «Ниссан» по инерции въехал в дерево.

В результате аварии пострадала годовалая девочка, которая находилась в салоне «Хендай Солярис». Ребенок был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Ульяновской области.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU