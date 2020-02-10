В Ульяновске в ДТП с двумя иномарками пострадала годовалая девочка
В воскресенье, 9 февраля, в Ульяновске на улице Транспортная у дома №37 столкнулись автомобили «Ниссан Икс-Трейл» и «Хендай Солярис». 30-летний водитель первой иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди стоящее авто. После удара «Ниссан» по инерции въехал в дерево.
В результате аварии пострадала годовалая девочка, которая находилась в салоне «Хендай Солярис». Ребенок был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Ульяновской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU