До 27 февраля в Казани ограничили движение по улице Джалиля

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:46:32+03:00

Это было сделано из-за проводимых работ по прокладке электрокабеля

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В центре Казани на улице Джалиля ограничили автомобильное движение. Согласно распоряжению Исполкома города, запрет на проезд будет действовать до 27 февраля.

Ограничение введено на участке около здания №9 по улице Баумана. И оно связано с проведением в том районе работ по прокладке электрокабеля для административного здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU