До 27 февраля в Казани ограничили движение по улице Джалиля
В центре Казани на улице Джалиля ограничили автомобильное движение. Согласно распоряжению Исполкома города, запрет на проезд будет действовать до 27 февраля.
Ограничение введено на участке около здания №9 по улице Баумана. И оно связано с проведением в том районе работ по прокладке электрокабеля для административного здания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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